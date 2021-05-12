12 мая 2021 г., 20:14
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News Code: 84327779
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Зариф: Утверждение о непобедимости железного купола было ложью

Зариф: Утверждение о непобедимости железного купола было ложью

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что героический ответ групп сопротивления сионистскому режиму показал, что утверждения о непобедимости железного купола были ложью.

Мохаммад Джавад Зариф, один из лидеров палестинских групп, проживающих в Дамаске, заявил: «Мы являемся свидетелями жестокости сионистского режима, особенно в мечети Аль-Акса, а также попытки передать территории вокруг мечети Аль-Акса и в то же время мужества палестинских мужчин и женщин в защите своей частной жизни».

«Исламский мир очень гордится этой храбростью. Преступления израильского режима в Газе за последние два дня и героический ответ групп сопротивления против сионистского режима показали, что заявления о непобедимости Железного купола были ложными», - сказал он.

По его словам, «эти события также показали, что процесс нормализации отношений с сионистским режимом направлен против палестинского народа и против уммы исламского мира».

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