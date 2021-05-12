12 мая 2021 г., 20:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84327768
0 Persons

Зариф: Мы поддерживаем сирийское правительство и народ в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Зариф: Мы поддерживаем сирийское правительство и народ в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что «Исламская Республика Иран поддерживает правительство и народ Сирии в борьбе с зловещим явлением экстремизма и терроризма.

В продолжение встречи с сирийскими официальными лицами Мохаммад Джавад Зариф встретился с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

В ходе встречи министр иностранных дел выразил удовлетворение своим визитом в Сирию накануне президентских выборов в Сирии, особенно в ситуации, когда была выявлена ​​уязвимость сионистского режима перед правым сопротивлением палестинского народа.

Он также выразил удовлетворение успехом сирийского правительства в противодействии экономическому терроризму США при введении санкций против Сирии, добавив: «К сожалению, сегодня терроризм распространился на сферу медицины и лишает людей Ирана и Сирии вакцин».

Your Comment

You are replying to: .
3 + 14 =