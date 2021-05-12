Зариф: Мы поддерживаем сирийское правительство и народ в борьбе с экстремизмом и терроризмом

В продолжение встречи с сирийскими официальными лицами Мохаммад Джавад Зариф встретился с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

В ходе встречи министр иностранных дел выразил удовлетворение своим визитом в Сирию накануне президентских выборов в Сирии, особенно в ситуации, когда была выявлена ​​уязвимость сионистского режима перед правым сопротивлением палестинского народа.

Он также выразил удовлетворение успехом сирийского правительства в противодействии экономическому терроризму США при введении санкций против Сирии, добавив: «К сожалению, сегодня терроризм распространился на сферу медицины и лишает людей Ирана и Сирии вакцин».