12 мая 2021 г., 19:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84327744
0 Persons

Зариф встретился с Башаром Асадом

Зариф встретился с Башаром Асадом

Тегеран, 12 мая, ИРНА - В ходе визита в Сирию министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во время встречи Мохаммад Джавад Зариф выразил удовлетворение подготовкой сирийского правительства к президентским выборам и выразил надежду, что выборы пройдут успешно, и что Исламская Республика Иран поддерживает выборы в стране.

Ссылаясь на преступления сионистского режима на оккупированных территориях и против ни в чем не повинного народа Палестины, он осудил действия этого режима и подчеркнул необходимость вступления международных организаций, а также Организации исламского сотрудничества в защиту прав граждан.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =