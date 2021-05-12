Зариф встретился с Башаром Асадом

Во время встречи Мохаммад Джавад Зариф выразил удовлетворение подготовкой сирийского правительства к президентским выборам и выразил надежду, что выборы пройдут успешно, и что Исламская Республика Иран поддерживает выборы в стране.

Ссылаясь на преступления сионистского режима на оккупированных территориях и против ни в чем не повинного народа Палестины, он осудил действия этого режима и подчеркнул необходимость вступления международных организаций, а также Организации исламского сотрудничества в защиту прав граждан.