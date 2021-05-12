12 мая 2021 г., 17:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84327621
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Полиции Ирана и России сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Полиции Ирана и России сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Тегеран, 12 мая, ИРНА - В целях развития и укрепления российско-иранского сотрудничества полиции в борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков в регионе и на международном уровне начальник полиции NAJA по борьбе с наркотиками генерал Маджид Карими встретился с российским офицером связи по борьбе с наркотиками.

Генерал Маджид Карими встретился с полковником Кожоховым, российским офицером связи по борьбе с наркотиками, для развития и укрепления сотрудничества полиции между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков на региональном и на международном уровне.

На этой встрече, касаясь стратегических отношений между двумя странами, Карими сделал акцент на продвижении взаимодействия полиции в области борьбы с наркотиками и уточнил, что полиция Ирана по борьбе с наркотиками полностью готова к совместному сотрудничеству между двумя странами в различных областях, в том числе объявляет об обмене информацией об основных лицах и ​​сетях незаконного оборота наркотиков, образовательном сотрудничестве, обмене опытом, связанном с новым полицейским оборудованием, обнаружением наркотиков и собаками-слежками.

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