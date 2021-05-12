Полиции Ирана и России сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Генерал Маджид Карими встретился с полковником Кожоховым, российским офицером связи по борьбе с наркотиками, для развития и укрепления сотрудничества полиции между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков на региональном и на международном уровне.

На этой встрече, касаясь стратегических отношений между двумя странами, Карими сделал акцент на продвижении взаимодействия полиции в области борьбы с наркотиками и уточнил, что полиция Ирана по борьбе с наркотиками полностью готова к совместному сотрудничеству между двумя странами в различных областях, в том числе объявляет об обмене информацией об основных лицах и ​​сетях незаконного оборота наркотиков, образовательном сотрудничестве, обмене опытом, связанном с новым полицейским оборудованием, обнаружением наркотиков и собаками-слежками.