Аракчи: возобновление действия Дополнительного протокола требует отмены санкций

«Возобновление выполнения Ираном Дополнительного протокола требует отмены санкций. Хотелось бы, чтобы это было сделано до 21 мая, если возможно», - отметил он.

«Мы настроены серьезно и решительно, и даже завтра мы готовы вернуться к полному осуществлению ядерной сделки, если санкции будут отменены таким образом, чтобы это можно было проверить», - добавил он.

Исламская Республика Иран приостановила добровольное выполнение Дополнительного протокола 21 марта этого года из-за односторонних санкций США против Ирана и бездействия стран-членов «большой пятёрки» в выполнении своих обязательств перед ядерной сделкой.