12 мая 2021 г., 17:04
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News Code: 84327613
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Аракчи: возобновление действия Дополнительного протокола требует отмены санкций

Аракчи: возобновление действия Дополнительного протокола требует отмены санкций

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что возобновление выполнения Ираном Дополнительного протокола требует отмены санкций.

«Возобновление выполнения Ираном Дополнительного протокола требует отмены санкций. Хотелось бы, чтобы это было сделано до 21 мая, если возможно», - отметил он.

«Мы настроены серьезно и решительно, и даже завтра мы готовы вернуться к полному осуществлению ядерной сделки, если санкции будут отменены таким образом, чтобы это можно было проверить», - добавил он.

Исламская Республика Иран приостановила добровольное выполнение Дополнительного протокола 21 марта этого года из-за односторонних санкций США против Ирана и бездействия стран-членов «большой пятёрки» в выполнении своих обязательств перед ядерной сделкой.

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