Международная конференция по аль-Кудсу прошла в Москве

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в этой конференции, которая прошла по инициативе комитета солидарности с народом Палестины и Сирии, заявил о демократическом плане верховного лидера аятоллы Али Хаменеи для разрешения палестинского вопроса. "На основе этого плана все настоящие жители Палестины, включая мусульмане, христиане и евреи определяют будущее своего государства с участием в референдуме", отметил он.

Джалали назвал сионистский режим главной причиной проблем на Западной Азии.

Он также подверг критике молчание ООН, международных организаций по правам человека и западных стран в отношении преступлений сионистского режима против угнетенного палестинского народа. "Мы должны спросить западный мир, как вы говорите о правах человека, молчав перед лицом всех этих убийств и геноцида угнетенного народа Палестины", добавил он.

По его словам, молчание западного мира просто обозначает, что они сами создали сионистский режим.

Иранский посол назвал Палестину первым вопросом исламского мира, выразив сожаление в связи с нормализацией отношений некоторых мусульманских стран с сионистским режимом.

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