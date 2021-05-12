Зариф: увеличились преступные действия сионистского режима

«Я очень рад находиться в Сирии и встретиться с моими сирийскими братьями и сестрами», - сказал Мохаммад Джавад Зариф в среду, по прибытии в Дамаск. - «У нас очень особые обстоятельства, и мы должны были посетить Сирию накануне сирийских выборов и поговорить с нашими сирийскими друзьями об этом важном событии», - добавил он.

«К сожалению, со времени Международного дня Аль-Кудса преступные действия сионистского режима усилились, в мечети Аль-Акса и на оккупированных территориях произошли беспрецедентные инциденты, а бомбардировки Газы создали очень серьезные условия в регионе. и Сирия играет ведущую роль, это очень важно», - добавил он.