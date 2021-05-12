Итальянская вакцина AstraZeneca от Covid-19 одобрена для использования в Иране

Он отметил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана до сих пор одобрило вакцины AstraZeneca, созданной Южной Кореи, Россией и Италией в Иране.

Кроме этих вакцин, данное управление также одобрила вакцины Спутник V из России, Cинофарм из Китая и Kovaw из Индии.

Как сообщает министерство здраовоохранения Ирана, почти 3 млн 200 тыс. доз вакцины от коронавируса импортированы в страну.

570 тыс. 588 человек в стране до сих пор получили первую дозу вакцины от коронавируса, и 312 тыс. 137 человек получили вторую дозу вакцины. В общей сложности 882 тыс. 725 человек сделали прививку от COVID-19 в стран