12 мая 2021 г., 12:48
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Иранский альпинист покорил Эверест

Иранский альпинист покорил Эверест

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Иранский альпинист Амин Дехган в состав международной команды "Seven summit" покорил первую по высоте вершину мира.

Дехган считается единственным иранским альпинистом, который в этом году попытался покорить Эверест.
Ему в 2019 году также удалось совершить восхождение на пик восьмой по высоте вершину мира, Манаслу, высотой 8163 метра.
Джалал Чешме-Гасабани, Мохаммад Хоссейн Наджариан, Хамидреза Оландж, Мохаммад Ораз, Эгбал Афлаки, Реза Бахадорани, Азим Гейчисаз, Махмуд Гударзи, Лале Кешаварз, Фархонде Садег, Махмуд Шоаи, Реза Зареи, Ареф Геран-Майе и Нима Яздипур – 14 иранцы, которые до сих пор покорил вершину Эверест.

Амин Дехган

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