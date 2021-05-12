Иранский альпинист покорил Эверест

Дехган считается единственным иранским альпинистом, который в этом году попытался покорить Эверест.

Ему в 2019 году также удалось совершить восхождение на пик восьмой по высоте вершину мира, Манаслу, высотой 8163 метра.

Джалал Чешме-Гасабани, Мохаммад Хоссейн Наджариан, Хамидреза Оландж, Мохаммад Ораз, Эгбал Афлаки, Реза Бахадорани, Азим Гейчисаз, Махмуд Гударзи, Лале Кешаварз, Фархонде Садег, Махмуд Шоаи, Реза Зареи, Ареф Геран-Майе и Нима Яздипур – 14 иранцы, которые до сих пор покорил вершину Эверест.

Амин Дехган