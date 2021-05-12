Посол Ирана: СБ не должен оставаться равнодушным к преступлениям сионистов

«Продолжающиеся нападения израильского режима на Палестину привели к гибели и ранениям многих ни в чем не повинных палестинцев», - написал Маджид Тахтарванчи в своем сообщении в Twitter во вторник вечером.

«Расистский характер режима апартеида означает господство угнетения», - добавил он.

«Совет Безопасности не может оставаться безразличным к этим преступлениям, и Соединенные Штаты должны прекратить защиту Израиля в Организации Объединенных Наций», - заключил он.

По сообщениям СМИ, не менее 26 палестинцев, в том числе 9 детей, были убиты и 122 получили ранения в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов сектора Газа.