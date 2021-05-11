Аятолла Хаменеи осудил кровавые события в Афганистане и Палестине

"Считаю необходимым выразить свою скорбь в связи с этими двумя кровавыми событиями в мире Ислама. Первое – горькое и душераздирающее событие в Афганистане и мученическая гибель многострадальных подростков, на которых напали, несмотря на их невинность, и истребили. Да падет проклятие Бога на тех, кто распространяет преступление до такой степени и признает дозволенным истребление невинных девочек-подростков в Афганистане", сказал лидера на встрече в режиме видеоконференции с представителями студенческих организаций.

"В ходе последних событий вокруг мечети_Аль_Акса, Палестины и Благородного Аль-Кудса мировое сообщество наблюдает гнусность сионистов. Поистине, долг каждого – осудить гнусные, преступные и зверские действия сионистов в последние дни", добавил аятолла Хаменеи.

"К счастью, палестинцы не дремлют, они полны решимости. Эти преступники понимают только язык силы. Они должны наращивать свою мощь, быть стойкими и противостоять; должны заставить врага отказаться от преступлений и склонить голову перед истиной и справедливостью", отметил Верховный лидер.