Галибаф призвал мировые парламенты принять срочные меры, чтобы положить конец преступлениям сионистов

"Как вы узнали, в пятницу, 7 мая 2021 года, сионистский режим совершил крайне преступный акт вторжения в мечеть Аль-Акса и массовых убийств, а также большого числа постящихся и поклоняющихся палестинских граждан, единственное преступление которого заключалась в молитве перед Всевышним Аллахом", говорится в послании Галибаф.

"Этот акт сионистского режима и продолжение его военных преступлений являются очевидным нарушением прав человека и международных гуманитарных прав. Право на проведение мирных собраний, включая религиозные ритуалы, является одним из наиболее естественных признанных прав в соответствии с Хартией гражданских и политических прав, а также другими соответствующими международными документами" написал Галибаф.