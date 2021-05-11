11 мая 2021 г., 23:31
Journalist ID: 2177
News Code: 84326532
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Галибаф призвал мировые парламенты принять срочные меры, чтобы положить конец преступлениям сионистов

Галибаф призвал мировые парламенты принять срочные меры, чтобы положить конец преступлениям сионистов

Тегеран, 11 мая. ИРНА — Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в письмах своим коллегам из исламских стран и некоторых других стран, а также к генеральному секретарю ООН решительно осудил преступные действия сионистского режима, вторгшиеся в мечеть Аль-Акса и убившие там верующих.

"Как вы узнали, в пятницу, 7 мая 2021 года, сионистский режим совершил крайне преступный акт вторжения в мечеть Аль-Акса и массовых убийств, а также большого числа постящихся и поклоняющихся палестинских граждан, единственное преступление которого заключалась в молитве перед Всевышним Аллахом", говорится в послании Галибаф.

"Этот акт сионистского режима и продолжение его военных преступлений являются очевидным нарушением прав человека и международных гуманитарных прав. Право на проведение мирных собраний, включая религиозные ритуалы, является одним из наиболее естественных признанных прав в соответствии с Хартией гражданских и политических прав, а также другими соответствующими международными документами" написал Галибаф.

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