Референдум — единственное справедливое решение палестинского вопроса, считает Зариф

"Нападение на мечеть Аль-Акса, убийства прихожан и неуважение к религиозным святыням являются величайшим доказательством расистского и преступного характера этого оккупационного режима (сионистского режима)", написал Зариф в своем Twitter на арабском языке.

Он сказал, что оккупационный режим Израиля всегда был главной причиной отсутствия безопасности и нестабильности в регионе.

Глава иранской дипломатии вновь поставил под вопрос присутствие американских войск в водах Персидского залива.

В своем Twitter во вторник министр иностранных дел упомянул Береговую охрану США, задав вопрос: «Чьё именно побережье вы должны охранять?»

Он также опубликовал изображение, на котором The Guardian сообщает, что американский корабль произвел 30 предупредительных выстрелов после того, как иранские суда якобы приблизились к судну.

Зариф также напомнил, что Персидский залив граничит с берегами Ирана, а его расстояние до США — 7592 мили.