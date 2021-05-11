Мощности по переработке газового конденсата в Иране возрастут

"В настоящее время объем производства газового конденсата в Иране составляет около 550 тыс. баррелей в сутки, большая часть из которого идет на прямой экспорт, и ожидается, что к концу 1400 иранского года этот показатель увеличится до 1,3 млн. баррелей в сутки", говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства нефти страны.

Этот продукт является одним из дорогих конденсатов, который отделен по современной технологии и используется для производства «Hi-Tech» топлива и бензина.



