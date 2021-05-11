11 мая 2021 г., 17:30
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News Code: 84326283
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Мощности по переработке газового конденсата в Иране возрастут

Мощности по переработке газового конденсата в Иране возрастут

Тегеран, 11 мая. ИРНА — Перерабатывающие мощности газового конденсата в Иране возрастут, и ожидается, что к концу текущего иранского календарного года (заканчивается 21 марта 2022 года) этот показатель достигнет 1,3 млн баррелей в сутки.

"В настоящее время объем производства газового конденсата в Иране составляет около 550 тыс. баррелей в сутки, большая часть из которого идет на прямой экспорт, и ожидается, что к концу 1400 иранского года этот показатель увеличится до 1,3 млн. баррелей в сутки", говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства нефти страны.
Этот продукт является одним из дорогих конденсатов, который отделен по современной технологии и используется для производства «Hi-Tech» топлива и бензина.

 
 

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