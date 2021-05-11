Высшее руководство страны принимает решение о переговорах в Вене: Иран

Рабии в своей пресс-конференции во вторник заявил, что активная дипломатия Исламской Республики Ирана в области снятия санкций и на уровне региональных отношений с соседями для разрешения фальшивых споров и расширения связей идет хорошо.

Указав на преступление террористической группы ДАИШ в нападении на школу для девочек в Афганистане, Рабии заявил: «Народ и правительство Ирана стоит рядом народом и правительством Афганистана в этой трагической ситуации».

«Исламская Республика Иран не может молчать в отношении таких преступлений, и сегодня лучшим путем в борьбе с насилием и террором считается укрепление регионального сотрудничества», добавил он.

Говоря о переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, Рабии сказал, что переговоры состоялись на уровне спецпредставителей правительств двух стран и переговоры продолжаются до достижения результата. «Мы считаем тенденция переговоров положительной», подчеркнул он.

Указав на начало регистрации кандидатом в президенты Ирана, официальный представитель Ирана заявил, что правительства верит в выборах с максимальным участием народа.

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