Иранский робот "Сорена 4" вошел в десятку лучших роботов 2020 года

Новое поколение человекоподобного робота, получившего название "Сорена 4", было создано специалистами Тегеранского университета. Робот был представлен в декабре 2019 года.

Робот способен ходить со скоростью 0,7 км. в час, а также преобразовывать печатный текст в звуковую речь. Робот "Сорена 4" двигается назад. Кроме того, он может также двигаться в любую сторону.

Двуногий робот "Сорена 4" инженеров Тегеранского университета научился бросать мяч и балансировать одновременно. Кроме того, этот робот умеет пожимать руку, брать рукой вещи, распознавать более 100 вещей, имитировать людские движения того, кто стоит перед ним.

Первый иранский человекоподобный робот "Сорена 1" был представлен в 2008 году, после чего в 2011 году был создан "Сорена 2", а в 2019 году — "Сорена 3".