В Иране началось массовое производство собственной вакцины "Ков Иран Баракат"

"На первом этапе, серийное производство вакцины "Ков Иран Баракат" составляет 10 млн. доз до середины июня", сказал губернатор провинции Алборз Азизолла Шахбази на церемонии открытия первой линии серейного производства "Ков Иран Баракат" на фармацевтическом заводе "Штаб-квартиры для исполнения распоряжений имама".

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 2 673 219. число летальных исходов — 75 261. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 127 192 случая выздоровления среди заразившихся.