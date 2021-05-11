11 мая 2021 г., 11:51
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Исламский народ противостоит геноциду сионистов: Галибаф

Исламский народ противостоит геноциду сионистов: Галибаф

Тегеран, 11 мая, ИРНА – Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф во вторник осудил преступления сионистского режима в агрессии на мечеть Аль-Акса.

Он на открытом заседании парламента в своем выступлении заявил, что сионистский режим не соблюдает права человека, и мы являемся свидетелем его преступления.
«Почему международные организации молчат о преступлениях сионистского режима? Исламская умма, безусловно, противостоит этому геноциду», добавил он.
Галибаф предупредил лидеров стран, которые стремятся к нормализации отношений с таким преступным режимом: «Исламская умма противостоит таким преступлениям, и конечно добьется победы».
Напомним, в пятницу вечером сионистские боевики напали на палестинских верующих в мечети Аль-Акса. Согласно данным, не менее 53 палестинцев были ранены в результате нападения сионистских солдатов в мечети Аль-Акса.
Он также осудил взрыв в школе в Кабуле, в результате которого более 85 человек и 150 получили ранения.
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