Иран подчеркнул необходимость поддержки права палестинского народа

Хания в ходе телефонного разговора в понедельник ночью передал отчет иранской стороне о последней ситуации оккупированной территории Палестины и наступлениях оккупационного сионистского режима на палестинцев.

Он также призвал Иран поддерживать сопротивление палестинского народа.

Зариф вновь выразил солидарность Исламской Республики Ирана с угнетенным народом Палестины, и осудил нападения сил сионистского режима на мечеть Аль-Акса.

Иранский министр иностранных дел также сообщил главе политбюро движения Хамас о своих переговорах с главой МИД Турции и Организации Исламского сотрудничества в целях поддержки сопротивления палестинского народа.

Напомним, по меньшей мере 53 палестинца были ранены в пятницу в результате нападения сил сионистского режима на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Полицейские открыли стрельбу резиновыми пулями по прихожанам мечети, а также использовали светошумовые гранаты.

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