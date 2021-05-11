Иран подчеркнул необходимость поддержки права палестинского народа

Хания в ходе телефонного разговора в понедельник ночью передал отчет иранской стороне о последней ситуации оккупированной территории Палестины и наступлениях оккупационного сионистского режима на палестинцев.
Он также призвал Иран поддерживать сопротивление палестинского народа.
Зариф вновь выразил солидарность Исламской Республики Ирана с угнетенным народом Палестины, и осудил нападения сил сионистского режима на мечеть Аль-Акса.
Иранский министр иностранных дел также сообщил главе политбюро движения Хамас о своих переговорах с главой МИД Турции и Организации Исламского сотрудничества в целях поддержки сопротивления палестинского народа.
Напомним, по меньшей мере 53 палестинца были ранены в пятницу в результате нападения сил сионистского режима на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Полицейские открыли стрельбу резиновыми пулями по прихожанам мечети, а также использовали светошумовые гранаты.
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Тегеран, 11 мая, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания подчеркнул необходимость поддержки права палестинского народа.
Хания в ходе телефонного разговора в понедельник ночью передал отчет иранской стороне о последней ситуации оккупированной территории Палестины и наступлениях оккупационного сионистского режима на палестинцев.
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