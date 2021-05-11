Началась регистрация кандидатов в президенты Ирана

Президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: "иранское происхождение, гражданство Ирана, распорядительность и организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны".

Совет стражей конституции Ирана 16-20 мая рассмотрит компетентность кандидатов в президенты за 5 дней. Допущенные Советом стражей конституции Ирана кандидаты для участия в президентских выборах в стране будут объявлены 26-27 мая.

Отмечается, что с 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов агитация будет запрещена.

Согласно законам исламской республики, после регистрации желающие принять участия в избирательной гонке должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана.

13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.

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