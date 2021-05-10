Рухани провел встречу с семьями ветеранов и погибших на ирано-иракской войне

Касаясь переговоров о возрождении ядерной сделки в Вене, президент сказал: «Сегодня мы говорим с мировыми державами о наших правах и стратегических интересах страны, и точно так же, как никто не имеет права ослаблять боевой дух на переднем крае войны».

«Когда нация сопротивляется злонамеренным заговорам, репрессивным санкциям и вражеской экономической войне, сегодня весь мир, включая Соединенные Штаты как санкционирующие Иран, пришел к выводу, что максимальное давление не отвечает и нет другого выхода, кроме как вернуться к верховенству закона», - отметил он.

«Если бы враги Ирана, особенно американцы, могли понять дух самопожертвования и мученичества иранского народа, они бы никогда не угрожали исламскому Ирану, поэтому мы должны влиять на мировое общественное мнение, поддерживая наши принципы, ценности и эта цель будет достигнута не путем политической изоляции, а только посредством диалога и сотрудничества с миром», - пояснил он.