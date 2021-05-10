10 мая 2021 г., 22:01
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News Code: 84325155
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Рухани провел встречу с семьями ветеранов и погибших на ирано-иракской войне

Рухани провел встречу с семьями ветеранов и погибших на ирано-иракской войне

Тегеран, 10 мая, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник днем на групповой встрече с семьями ветеранов и погибших на ирано-иракской войне, заявив, что погибшие и их семьи являются духовным и символическим достоянием страны, сказал, что встреча с благородными семьями ветеранов это удваивает мотивацию служить.

Касаясь переговоров о возрождении ядерной сделки в Вене, президент сказал: «Сегодня мы говорим с мировыми державами о наших правах и стратегических интересах страны, и точно так же, как никто не имеет права ослаблять боевой дух на переднем крае войны».

«Когда нация сопротивляется злонамеренным заговорам, репрессивным санкциям и вражеской экономической войне, сегодня весь мир, включая Соединенные Штаты как санкционирующие Иран, пришел к выводу, что максимальное давление не отвечает и нет другого выхода, кроме как вернуться к верховенству закона», - отметил он.

«Если бы враги Ирана, особенно американцы, могли понять дух самопожертвования и мученичества иранского народа, они бы никогда не угрожали исламскому Ирану, поэтому мы должны влиять на мировое общественное мнение, поддерживая наши принципы, ценности и эта цель будет достигнута не путем политической изоляции, а только посредством диалога и сотрудничества с миром», - пояснил он.

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