Зариф подчеркнул необходимость выявления виновных в нападении на консульство Ирана в Кербеле

После нападения на консульство Исламской Республики Иран в Кербеле министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим иракским коллегой выразил протест Исламской Республике Иран за такие действия, противоречащие дипломатическим законам и процедурам, и нарушение положений Венской конвенции 1963 г. проинформировал иракскую сторону.

Напомнив правительству Ирака об его ответственности за обеспечение безопасности дипломатических объектов в стране, Мохаммад Джавад Зариф призвал иракское правительство продолжить поиск виновных в такой незаконной деятельности и выразил надежду, что такие инциденты будут повторяться.

Как сообщает РИА Новости, во вторник район населенного пункта Хаджи Умран на северо-востоке Ирака был атакован иранскими и турецкими ВС. В среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные курдские источники сообщил о повторном обстреле района иранской артиллерией. Данные о пострадавших в результате обстрелов не поступали.