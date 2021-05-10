Посла Ирака в Тегеране вызвали в МИД

Генеральный директор по процедурам министерства иностранных дел во время встречи с послом Ирака, осудил действия, предпринятые против посольства Ирана в Кербеле после того, как участники беспорядков напали на генеральное консульство Ирана в Кербеле, и продолжил серию действий, предпринятых министерством иностранных дел с прошлой ночи.

На этой встрече генеральный директор по процедурам министерства иностранных дел призвал к сохранению мер безопасности соответствующие органы иракского правительства для защиты дипломатических помещений Ирана в соответствии с Венской конвенцией 1963 года.

Как сообщает РИА Новости, во вторник район населенного пункта Хаджи Умран на северо-востоке Ирака был атакован иранскими и турецкими ВС. В среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные курдские источники сообщил о повторном обстреле района иранской артиллерией. Данные о пострадавших в результате обстрелов не поступали.