10 мая 2021 г., 14:47
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 10 мая, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 673 219 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 127 192 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 75 261 человек.
В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 5500 пациентов находятся в тяжелой ситуации.
Напомним, что более 160 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 3 млн из которых умерли.
Ожидается, что ускорение вакцинации против коронавируса приведет к снижению показателей смертности от Covid-19 в стране. Исламская Республика неоднократно раскритиковал действия США, мешающие импорта лекарств и вакцины от коронавируса в Иран.

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