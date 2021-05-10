Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 127 192 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 75 261 человек.

В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 5500 пациентов находятся в тяжелой ситуации.

Напомним, что более 160 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 3 млн из которых умерли.

Ожидается, что ускорение вакцинации против коронавируса приведет к снижению показателей смертности от Covid-19 в стране. Исламская Республика неоднократно раскритиковал действия США, мешающие импорта лекарств и вакцины от коронавируса в Иран.

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