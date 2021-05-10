В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Иран

Сигнал об инциденте в северной части Каспийского моря поступил в 02:15 (01:15 по Москве). По данным МЧС, никто не пострадал, у экипажа есть запас продовольствия. Корпус теплохода не поврежден, загрязнение акватории не зафиксировано.

Теплоход следовал в порт Амирабад (Иран). Судно попытаются снять с мели после улучшения метеоусловий.

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Астраханской области, ночью был заблокирован Волго-Каспийский морской судоходный канал, из-за чего проход судов в Каспийское море в настоящее время невозможен.