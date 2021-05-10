10 мая 2021 г., 14:11
Journalist ID: 2388
News Code: 84324702
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КСИР: Мы добились большого прогресса в системах обороны

КСИР: Мы добились большого прогресса в системах обороны

Тегеран, 10 мая, ИРНА - Командующий Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Амир Али Гаджизаде сказал, что в последние годы Иран добился большого прогресса в области радиолокационных систем и систем защиты.

«За последние годы было сделано много успехов в исследованиях и создании систем защиты, включая радары, ракетные системы и системы радиоэлектронной борьбы, и сегодня мы достигли результатов», - сказал он.

«Использование этих систем требует очень точного командования и управления, и это оборонительная задача, отличная от наступательной, и именно противник определяет, откуда она исходит, и, естественно, система командного управления, которая использует эти системы, имеет определенная сложность», - заявил он.

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