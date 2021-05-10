Ирак должен выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов Ирана

«Иран резко осудит нападение на генконсульство ИРИ в Кербеле, и ожидает от Ирака выполнять свои обязательства по защите дипломатических представительств согласно венской конвенции 1961. Мы также вчера ночью передали ноту протеста посольству Ирака в Тегеране», отметил пресс-секретарь МИД Ирана.
Новые подробности об убийстве генерала Сулеймани
Говоря о новых подробностей убийства генерала Касема Сулеймани новостным порталом Yahoo News, Хатибзаде заявил, что судебный процесс над убийством генерала Сулеймани идет через судебную власть Ирана, международные организации и двусторонние политические и правовые переговоры с Ираком.
«Те, кто прямо или косвенно в любой стране причастен к убийству генерала Сулеймани, безусловно несут уголовную и судебную ответственность, и мы будем следить за этим делом через соответствующие каналы», добавил он.
Иран выразил озабоченность ситуацией в Афганистане
Говоря о недавних терактах в последние дни в Афганистане, Хатибзаде выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству Афганистана в результате взрыва у школы в Кабуле.
«Иран хочет свободного, стабильного и развитого Афганистана», отметил он, добавив, что Иран приветствует переговоры между афганскими группами, которые приведут к стабильности в стране.
Иран может расширить сотрудничество с МАГАТЭ
«В случае успешности переговоров по отмене санкций США и согласия Тегерана, сотрудничество Ирана с инспекторами МАГАТЭ может продолжаться», заявил Хатибзаде.
Ранее Тегеран объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ по инспектированию ядерных объектов к 21 мая, если переговоры об отмене санкций США и по другим вопросам не продвинутся.
Официальный представитель МИД ИРИ подчеркнул, иранские переговорщики не примут решение об этом, а Тегеран примет окончательное решение.
Он также заявил, что США приняли выполнять большую часть того, что им нужно сделать в ходе переговоров в Вене. Хатибзаде не исключил серьезные разногласия в переговорах.
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