Ирак должен выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов Ирана

«Иран резко осудит нападение на генконсульство ИРИ в Кербеле, и ожидает от Ирака выполнять свои обязательства по защите дипломатических представительств согласно венской конвенции 1961. Мы также вчера ночью передали ноту протеста посольству Ирака в Тегеране», отметил пресс-секретарь МИД Ирана.

Новые подробности об убийстве генерала Сулеймани

Говоря о новых подробностей убийства генерала Касема Сулеймани новостным порталом Yahoo News, Хатибзаде заявил, что судебный процесс над убийством генерала Сулеймани идет через судебную власть Ирана, международные организации и двусторонние политические и правовые переговоры с Ираком.

«Те, кто прямо или косвенно в любой стране причастен к убийству генерала Сулеймани, безусловно несут уголовную и судебную ответственность, и мы будем следить за этим делом через соответствующие каналы», добавил он.

Иран выразил озабоченность ситуацией в Афганистане

Говоря о недавних терактах в последние дни в Афганистане, Хатибзаде выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству Афганистана в результате взрыва у школы в Кабуле.

«Иран хочет свободного, стабильного и развитого Афганистана», отметил он, добавив, что Иран приветствует переговоры между афганскими группами, которые приведут к стабильности в стране.

Иран может расширить сотрудничество с МАГАТЭ

«В случае успешности переговоров по отмене санкций США и согласия Тегерана, сотрудничество Ирана с инспекторами МАГАТЭ может продолжаться», заявил Хатибзаде.

Ранее Тегеран объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ по инспектированию ядерных объектов к 21 мая, если переговоры об отмене санкций США и по другим вопросам не продвинутся.

Официальный представитель МИД ИРИ подчеркнул, иранские переговорщики не примут решение об этом, а Тегеран примет окончательное решение.

Он также заявил, что США приняли выполнять большую часть того, что им нужно сделать в ходе переговоров в Вене. Хатибзаде не исключил серьезные разногласия в переговорах.