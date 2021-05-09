9 мая 2021 г., 23:03
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Всемирный день аль-Кудс прошел в Минской Соборной мечети

Всемирный день аль-Кудс прошел в Минской Соборной мечети

Тегеран, 9 мая. ИРНА — Всемирный день аль-Кудс прошел в Минской Соборной мечетипо инициативе посольства Ирана в Беларуси при сотрудничестве с муфтиями и Религиозным объединением мусульман.

В церемонии приняли участие послы Палестины, Сирии, Пакистана, Венесуэлы, а также председатель Либерально-демократической партии Беларуси и заместитель председателя Ассамблеи Ахль аль-Байт. Посол Ирана в Минске и некоторые послы и официальные лица, присутствовавшие на встрече выступили с речью по случаю Всемирного Дня аль-Кудс.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отметили 7 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступил с телеобращением к исламскому миру.

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