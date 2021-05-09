Всемирный день аль-Кудс прошел в Минской Соборной мечети

В церемонии приняли участие послы Палестины, Сирии, Пакистана, Венесуэлы, а также председатель Либерально-демократической партии Беларуси и заместитель председателя Ассамблеи Ахль аль-Байт. Посол Ирана в Минске и некоторые послы и официальные лица, присутствовавшие на встрече выступили с речью по случаю Всемирного Дня аль-Кудс.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отметили 7 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступил с телеобращением к исламскому миру.