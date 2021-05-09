Палестина остается среди главных приоритетов внешней политики Ирана

Всемирная ассамблея исламского пробуждения в Тегеране провела в воскресенье вебинар, чтобы отметить Всемирный день Аль-Кудс и поддержать палестинский народ в борьбе с сионистским врагом.

Ученые, мыслители и официальные лица из разных исламских стран присутствовали на мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции.

Уважая палестинских и непалестинских мучеников, которые были убиты за их усилия по освобождению Священного Кудса, особенно генерала Касема Сулеймани, убитого США, Велаяти сказал, что День Аль-Кудс на самом деле является днем Бога и показывает, что проблема Палестины по-прежнему должна стоять на первом месте среди навязчивых идей и стратегических вопросов мусульманского мира.