9 мая 2021 г., 20:52
Journalist ID: 2177
News Code: 84323808
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Палестина остается среди главных приоритетов внешней политики Ирана

Палестина остается среди главных приоритетов внешней политики Ирана

Тегеран, 9 мая. ИРНА — Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи исламского пробуждения и советник верховного лидера исламской Али Акбар Велаяти заявил в воскресенье, что Иран все еще с палестинцами, не только на политической и дипломатической аренах, но также на поле боя.

Всемирная ассамблея исламского пробуждения в Тегеране провела в воскресенье вебинар, чтобы отметить Всемирный день Аль-Кудс и поддержать палестинский народ в борьбе с сионистским врагом.

Ученые, мыслители и официальные лица из разных исламских стран присутствовали на мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции.

Уважая палестинских и непалестинских мучеников, которые были убиты за их усилия по освобождению Священного Кудса, особенно генерала Касема Сулеймани, убитого США, Велаяти сказал, что День Аль-Кудс на самом деле является днем Бога и показывает, что проблема Палестины по-прежнему должна стоять на первом месте среди навязчивых идей и стратегических вопросов мусульманского мира.

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