9 мая 2021 г., 16:58
Journalist ID: 2177
News Code: 84323671
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Пришло время положить конец братоубийству Даиш, заявил Зариф

Пришло время положить конец братоубийству Даиш, заявил Зариф

Тегеран, 9 мая, ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в воскресенье, что настало время для тех, кто любит ислам и Афганистан, положить конец братоубийству и совместно оказать давление на террористическую группировку Даиш.

"Мы скорбим по маленьким невинным постящимся девочкам, ставшим жертвами террористов-такфиристов ДАИШ",  написал Зариф в своем Twitter.

По его словам, Такфиризм доказал, что они отчуждены от ислама и человечества.

 Кроме того, глава иранской дипломатии подчеркнул, что настало время для тех, кто любит ислам и Афганистан, положить конец братоубийству и совместно оказать давление на Даиш.

В результате взрывов у школы на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами погибли 55 человек, не менее 151 получил ранения. Нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.

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