Пришло время положить конец братоубийству Даиш, заявил Зариф

"Мы скорбим по маленьким невинным постящимся девочкам, ставшим жертвами террористов-такфиристов ДАИШ", написал Зариф в своем Twitter.

По его словам, Такфиризм доказал, что они отчуждены от ислама и человечества.

Кроме того, глава иранской дипломатии подчеркнул, что настало время для тех, кто любит ислам и Афганистан, положить конец братоубийству и совместно оказать давление на Даиш.

В результате взрывов у школы на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами погибли 55 человек, не менее 151 получил ранения. Нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.