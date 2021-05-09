9 мая 2021 г., 16:38
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News Code: 84323658
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Иран осудил смертоносное нападение на школу в Кабуле

Иран осудил смертоносное нападение на школу в Кабуле

Тегеран, 9 мая. ИРНА — Специальный представитель МИД Ирана по Афганистану Мохаммад Эбрахим Тахериан решительно осудил теракт, совершенный в субботу возле женской школы в столице Афганистана Кабуле, заявив, что ключ к миру и безопасности в Афганистане находится внутри этой страны и с согласия всех афганских группировок.

Тахериан выразил соболезнования афганскому правительству и народу в связи со смертоносным нападением на школу на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами, осудив это жестокое преступление и террористическое нападение.

Он выразил надежду на прекращение конфликта и войны в Афганистане, заявив, что Иран всегда готов помочь установлению мира и стабильности в стране и путем создания национального консенсуса в Афганистане.

В результате взрывов у школы на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами погибли 55 человек, не менее 151 получил ранения. Нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.

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