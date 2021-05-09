Иран осудил смертоносное нападение на школу в Кабуле

Тахериан выразил соболезнования афганскому правительству и народу в связи со смертоносным нападением на школу на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами, осудив это жестокое преступление и террористическое нападение.

Он выразил надежду на прекращение конфликта и войны в Афганистане, заявив, что Иран всегда готов помочь установлению мира и стабильности в стране и путем создания национального консенсуса в Афганистане.

В результате взрывов у школы на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами погибли 55 человек, не менее 151 получил ранения. Нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.