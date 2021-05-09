Варварское убийство афганских девушек

Если бы это преступление произошло в Европе, они объявили бы неделю траура по всей Европе и трубили бы так громко, чтобы весь мир понял о произошедшем. Однако шииты Афганистана настолько являются угнетенными, что международные организации по правам человека и ООН отказываются хотя бы осуждать это преступление.

Несомненно террористическая группировка ДАИШ (ИГИЛ), созданная США скоро будет разгромлена в Афганистане, пролитая угнетенными кровь никогда не будет потрачена впустую.

Конечно, молчание перед лицом таких преступлений недопустимо, и каждому мусульманину следует осудить эти преступления против человечности и ислама.

Надеемся, что афганское правительство сможет обеспечить безопасность угнетенного народа Афганистана, следуя примеру борьбы генерала Касема Сулеймани против ИГИЛ, одним из аспектов которой является расширение народной мобилизации для поддержания безопасности городов и деревень.

В результате взрывов у школы на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами погибли 55 человек, не менее 151 получил ранения. Нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.