9 мая 2021 г., 15:45
Journalist ID: 2177
News Code: 84323577
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Варварское убийство афганских девушек

Варварское убийство афганских девушек

Тегеран, 9 мая. ИРНА — Новость была очень шокирующей. В субботу вечером произошли серии взрывов возле государственной женской школы на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами не менее 55 человек погибли, десятки получили ранения. Пострадали в основном школьницы в возрасте от 11 до 15 лет, которые выходили из здания учебного заведения в момент взрывов.

Если бы это преступление произошло в Европе, они объявили бы неделю траура по всей Европе и трубили бы так громко, чтобы весь мир понял о произошедшем. Однако шииты Афганистана настолько являются угнетенными, что международные организации по правам человека и ООН отказываются хотя бы осуждать это преступление.

Несомненно террористическая группировка ДАИШ (ИГИЛ), созданная США скоро будет разгромлена в Афганистане, пролитая угнетенными кровь никогда не будет потрачена впустую.

Конечно, молчание перед лицом таких преступлений недопустимо, и каждому мусульманину следует осудить эти преступления против человечности и ислама.

Надеемся, что афганское правительство сможет обеспечить безопасность угнетенного народа Афганистана, следуя примеру борьбы генерала Касема Сулеймани против ИГИЛ, одним из аспектов которой является расширение народной мобилизации для поддержания безопасности городов и деревень. 

В результате взрывов у школы на западе Кабула в районе преимущественно населенном шиитами погибли 55 человек, не менее 151 получил ранения. Нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.

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