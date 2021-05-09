Международный кинофестиваль Фаджр пройдет без иностранных гостей

38-й международный кинофестиваль Фаджр в июне текущего года пройдет в Тегеране.

Иранский режиссер и продюссер Асгарпур заявил, что мастер-классы в формате онлайн включены в программу кинофестиваля. По его словам, хорошие иностранные мастера участвуют в этих мастер-классах, которые в нормальной ситуации наверное не могли приехать в Иран.

"10 иностранных фильмов и 4 иранских фильма из документального кино будут показаны в этом фестивале", добавил он.

"Мы пытаемся показать некоторые фильмы в открытых залах в условиях пандемии", отметил Асгарпур.

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