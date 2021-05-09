9 мая 2021 г., 14:23
Journalist ID: 2390
News Code: 84323456
0 Persons

Tags

Международный кинофестиваль Фаджр пройдет без иностранных гостей

Международный кинофестиваль Фаджр пройдет без иностранных гостей

Тегеран, 9 мая, ИРНА – Несмотря на многие заявки иностранных гостей для участия в международном кинофестивале Фаджр, мы решили не принимать гостей в этом году из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил секретарь 38-го международного кинофестиваля Фаджр Мохаммад Мехди Асгарпур.

38-й международный кинофестиваль Фаджр в июне текущего года пройдет в Тегеране.
Иранский режиссер и продюссер Асгарпур заявил, что мастер-классы в формате онлайн включены в программу кинофестиваля. По его словам, хорошие иностранные мастера участвуют в этих мастер-классах, которые в нормальной ситуации наверное не могли приехать в Иран.
"10 иностранных фильмов и 4 иранских фильма из документального кино будут показаны в этом фестивале", добавил он.
"Мы пытаемся показать некоторые фильмы в открытых залах в условиях пандемии", отметил Асгарпур.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
4 + 9 =