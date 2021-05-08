8 мая 2021 г., 22:35
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News Code: 84322624
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МИД Ирана осудил теракт в Кабуле

МИД Ирана осудил теракт в Кабуле

Тегеран, 8 мая, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде осудил сегодняшний террористический акт в Кабуле, в результате которого был атакован учебный центр.

Представитель МИД выразил отвращение к террористическому акту, в котором были совершены нападения на простых людей, особенно студентов, и выразил соболезнования оставшимся в живых жертвам и пожелал здоровья пострадавшим.

В своей последней информации министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что число погибших составило 25, а число раненых - 52, но некоторые афганские источники сообщили, что число погибших возросло до 50, а число раненых - более чем 60.

Посольство Исламской Республики Иран в Кабуле осудило нападение как сектантское нападение, добавив, что террористы никогда не получат то, что они хотят, и что органы безопасности накажут виновных в преступлении.

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