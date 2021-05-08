МИД: безосновательные обвинения правительства Марокко направлены против тех, кто лоялен палестинскому делу

Отвечая на заявления министра иностранных дел Марокко в онлайн-беседе с членами сионистского лобби «AIPAC» в субботу, Саид Хатибзаде сказал: «Из-за своей неспособности решить свои региональные проблемы правительство Марокко, поддерживая преступный сионистский режим, в очередной раз повторило свои ложные и безосновательные обвинения в адрес Исламской Республики Иран».

«К сожалению, правительство Марокко, которое в настоящее время возглавляет комитет Кудс, сосредоточивает внимание на главном вопросе исламского мира, чтобы помочь врагам исламской уммы в ситуации, когда исламский мир нуждается в единстве больше, чем когда-либо», - пояснил он.

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита впервые принял участие в лоббистской конференции американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) в четверг.