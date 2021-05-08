Исламская революция сместила баланс сил в пользу палестинского дела: палестинский политический деятель

В интервью ИРНА в пятницу вечером лидер Народного фронта освобождения Палестины - Главное командование сказал: «Недавние победы Палестины и ось сопротивления - это благословение Исламской революции и ее поддержки исламской уммы, а в основе этого - палестинское дело».

«Принципы политики Исламской Республики Иран в отношении Палестины были показаны в различных видах, одним из измерений которых является День Кудса, который свидетельствует о проницательности Имама Хомейни», - отметил он.

По его словам, Исламская Республика Иран и все ее должностные лица на всех уровнях продолжили путь, выбранный имамом Хомейни.

«Очень жаль, что некоторые в Палестине и за рубежом протягивают руку дружбы сионистскому режиму и нормализуют его отношения с этим врагом, как это произошло в Осло», - добавил он.