8 мая 2021 г., 13:43
Journalist ID: 2390
News Code: 84322112
0 Persons

Tags

Сольхипур принес Ирану золото на кубке мира по пара-пауэрлифтингу

Сольхипур принес Ирану золото на кубке мира по пара-пауэрлифтингу

Тегеран, 8 мая, ИРНА – В третий день соревнований в Таиланде Хамед Сольхипур в весовой категории 97 кг завоевал золотую медаль, подняв штангу весом 227 кг.

В соревнованиях, проходивших в Таиланде участвовало около 60 спортсменов из 9 стран мира.
В весовой категории 97 кг Сольхипур обеспечил себе золото. Спортсмен сначала поднял 224 кг, а во второй раз – 227 кг.
Представители из Ирака и Малайзии в этой весовой категории заняли второе и третье места, соответственно.
Иранские штангисты Саман Рази и Мансур Пурмирзаи в весовой категории 107 кг также сегодня выступят на турнире.
В первый день соревнований в Таиланде Амир Джафари в весовой категории до 65 кг завоевал золотую медаль. Рухолла Ростами во второй день соревнований в весовой категории до 80 кг Ростами также выиграл золото. Кроме того, иранец Надер Моради завоевал серебряную медаль в весовой категории до 72 кг.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =