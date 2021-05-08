Сольхипур принес Ирану золото на кубке мира по пара-пауэрлифтингу

В соревнованиях, проходивших в Таиланде участвовало около 60 спортсменов из 9 стран мира.

В весовой категории 97 кг Сольхипур обеспечил себе золото. Спортсмен сначала поднял 224 кг, а во второй раз – 227 кг.

Представители из Ирака и Малайзии в этой весовой категории заняли второе и третье места, соответственно.

Иранские штангисты Саман Рази и Мансур Пурмирзаи в весовой категории 107 кг также сегодня выступят на турнире.

В первый день соревнований в Таиланде Амир Джафари в весовой категории до 65 кг завоевал золотую медаль. Рухолла Ростами во второй день соревнований в весовой категории до 80 кг Ростами также выиграл золото. Кроме того, иранец Надер Моради завоевал серебряную медаль в весовой категории до 72 кг.