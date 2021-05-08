Запад обеспокоен развитием отношений Ирана с Востоком 

Враждебная политика Запада по Исламской Республике привела к тому, что Тегеран постепенно развивает отношения с Востоком и дистанцируется от Европы и США.

После того, что 25-летний стратегический документ Ирана и Китая стал известным, западные страны стремятся, в первую очередь, показать этот договор беспроигрышное соглашение, а потом приблизиться к Тегерану.

Запад хорошо знает, что такие соглашения смягчают санкции против Ирана, и будет нейтрализована продолжающаяся политика максимального давления против Тегерана.

Китай был одним из стран, который не следовал за политикой США, несмотря на угрозы Вашингтона и западных стран против Ирана. Аналитики считают, что Китай сыграет главную роль в экономике Ирана, и на его долю во внешней торговли Тегерана приходится 25%.

Кроме Китая, у Ирана хорошие отношения с Россией. Тегеран и Москва как производители газа поддерживают расширение оборонительных отношений.

Китай и Россия были одними из первых стран, признавших право Ирана после отмены оружейного эмбарго в соответствии с резолюцией 2231. Они также при администрации Байдена стремятся вернуть Соединенные Штаты к ядерному соглашению и отменить санкции, введенные Трампом в рамках политики максимального давления на Тегеран.

В настоящее время Исламская Республика все больше ориентируется на развитие и углубление сотрудничества с соседними странами. Запад, который обеспокоит этим вопросом, попытается улучшить свои отношения с Тегераном. «Я уже обеспокоен растущим сотрудничеством между Ираном и Китаем в течение многих лет», слова Джо Байдена после заключения договора между Ираном и Китаем свидетельствует об этой обеспокоенности.