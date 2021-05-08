Посол Ирана в Баларуси назвал Палестину вопросом всего человечества

Выступая в мечети Минск в международный день Аль-Кудс, иранский посол назвал инициативу имама Хомейни по провозглашению дня Аль-Кудс вдохновением на пробуждение и солидарность мусульман в поддержке угнетенного народа Палестины и сохранение чаяния свободы первой кеблы мусульман.
«Исламская Республика Иран всегда подчеркивает важность поддержки мусульманских народов и стран борьбы палестинской нации за свободу», отметил иранский посол.
По его словам, единственный путь спокойствия и мира в Палестине является референдумом с участием всех основных жителей Палестины.
Международный день Аль-Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, день солидарности сторонников борьбы с политикой сионизма. День Кодс учреждён аятоллой Хомейни в 1979 году.
Тегеран, 8 мая, ИРНА – Палестина из-за нарушения права человека палестинцев считается не только вопросом исламского мира, но всего человечества. Об этом заявил посол Ирана в Беларуси Саид Яри в пятницу.
Выступая в мечети Минск в международный день Аль-Кудс, иранский посол назвал инициативу имама Хомейни по провозглашению дня Аль-Кудс вдохновением на пробуждение и солидарность мусульман в поддержке угнетенного народа Палестины и сохранение чаяния свободы первой кеблы мусульман.
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