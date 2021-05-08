8 мая 2021 г., 09:34
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News Code: 84321621
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Иран осудил нападение Израиля на мечеть Аль-Акса

Иран осудил нападение Израиля на мечеть Аль-Акса

Тегеран, 8 мая, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде осудил нападение Израиля на мечеть Аль-Акса и палестинских верующих.

«Исламская Республика Иран решительно осуждает нападение на мечеть Аль-Акса, первую киблу мусульман, и ранение палестинских верующих солдатами оккупационного режима в Иерусалиме в последнюю пятницу священного месяца Рамадан и во всем мире», - заявил он.

«Это военное преступление еще раз доказало миру преступный характер незаконного сионистского режима и необходимость международных действий для прекращения нарушения основополагающих принципов международного гуманитарного права», - отметил он.

Ранее СМИ сообщили в пятницу вечером, что сионистские боевики напали на палестинских верующих в мечети Аль-Акса.

Согласно данным, не менее 53 палестинцев были ранены в результате нападения сионистских солдатов в мечети Аль-Акса.

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