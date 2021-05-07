7 мая 2021 г., 22:26
Journalist ID: 2177
News Code: 84321377
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США серьезно настроены на возвращение в СВПД

США серьезно настроены на возвращение в СВПД

Тегеран, 7 мая. ИРНА — США и участники переговоров в Вене серьезно настроены на возвращение в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и готовы снять бóльшую часть санкций против Тегерана. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Новости, передаваемые нам от США, заключаются в том, что они также серьезно настроены вернуться в СВПД. К настоящему времени они выразили готовность снять большую часть своих санкций", сказал Аракчи по итогам заседания совместной комиссии по СВПД.

Иранский дипломат добавил, что этого "все равно недостаточно", и Иран будет продолжать переговоры до того момента, пока не добьется исполнения всех своих требований.

"Если требования Исламской Республики Иран будут выполнены, она будет довольно серьезно относиться к своим обязательствам вернуться к полному осуществлению СВПД. Это воля Ирана, которая была принята и не имеет какого-либо отношения к другим проблемам в Тегеране", указал Аракчи.   

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