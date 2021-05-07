7 мая 2021 г., 20:34
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News Code: 84321337
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Иранский штангист побил мировой рекорд

Иранский штангист побил мировой рекорд

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Иранский штангист Рухолла Ростами, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, побил мировой рекорд на Кубке мира по пара-пауэрлифтингу.

В соревнованиях, проходивших в Таиланде участвовало около 60 спортсменов из 9 стран мира.

В весовой категории до 80 кг Ростами обеспечил себе золото. Спортсмен поднял штангу весом 241 кг, что на один килограмм больше предыдущего мирового рекорд. Таким образом штангист с этим результатом занял первое место.

В первый день соревнований в Таиланде Амир Джафари в весовой категории до 65 кг завоевал золотую медаль. Кроме того, иранец Надер Моради завоевал серебряную медаль в весовой категории до 72 кг.

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