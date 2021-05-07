7 мая 2021 г., 18:19
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News Code: 84321272
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Глава ирано-сирийской торговой палаты отметил рост товарооборота между двумя странами

Глава ирано-сирийской торговой палаты отметил рост товарооборота между двумя странами

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Объем товарооборота между Ираном и Сирией растет. Об этом заявил глава совместной ирано-сирийской торговой палаты Кейван Кашефи.

"В настоящее время Сирия движется к реконструкции, и товары в области строительства, строительства мостов и плотин, электроснабжения, а также технических и инженерных услуг занимают первое место в списке экспорта Ирана в эту страну", сказал Кашефи.

"Статистика показывает, что товарооборот Ирана с Китаем и Индией не изменилась за последние три года, но торговля Ирана с Сирией растет", заявил чиновник.

Он отметил, что положительное сальдо торгового баланса в прошлом иранском календарном году (завершился 20 марта 2021 года) составило $170 млн, добавив, что этот показатель в текущем году достигнет $300 млн.

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