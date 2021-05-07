Обеспечение интересов иранского народа — главный приоритет на переговорах в Вене

Выразив надежду, что вопросы могут быть решены в более короткие сроки, он сказал, что продолжительность переговоров имеет второстепенное значение для делегации, поскольку она сосредоточена на защите национальных интересов в качестве первого приоритета.

Аракчи сделал эти замечания после переговоров с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ в четверг.

Отметив, что это будет четвертый раунд переговоров в Вене, он сказал, что иранская делегация будет следить за процессом, начатым в предыдущих трех раундах.

«Как я уже сказал, мы находимся на правильном пути, по которому, к счастью, есть договоренности, но на этом пути также есть серьезные препятствия», подчеркнул он. «У нас есть большой путь вперед, сроки которого невозможно представить или предсказать, и было бы нереалистично, если бы мы захотели вступить в обсуждение сроков», добавил заместитель министра иностранных дел.