МИД: Байдену следует выбирать между наследием Трампа и его собственными словами

Он прокомментировал продолжающиеся переговоры о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, заявив, «атмосфера была конструктивной».

По словам Хатибзаде, есть прогресс, хотя и «недостаточный», но достаточно хороший для начала разработки.

Хатибзаде также сказал, что Вашингтон должен понимать, что переговоры в Вене не предназначены для нового раунда компромиссов, потому что они «завершились в июле 2015 года».

«Мы находимся в Вене, чтобы сосредоточиться на том, как США могут вернуться к полному соблюдению СВПД», уточнил он.

Представитель иранского МИД также отметил, что «слишком рано делать какие-либо суждения и делать поспешные выводы».

Заявив, что возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) зависит от них самих, он добавил, что Байдену пора принять решение.

Что касается процесса и результатов достижения соглашения в Вене, он сказал, что сейчас лучше сосредоточиться на том, как можно возродить СВПД.