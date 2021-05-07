Верховный лидер: Палестина — самая живая проблема исламской уммы

"Что может быть более шатким, нежели слабая логика создания сионистского режима? Европейцы заявляют, что совершили насилие в отношении евреев в ходе 2 мировой войны – значит надо, изгнав целый народ в Западной Азии и совершив страшные убийства в этой стране, отомстить за евреев?", заявил аятолла Хаменеи.

"Оба лагеря – капиталистический и коммунистический – начали сотрудничать с карунами-сионистами. Британия разработала и преследовала сам заговор <…>, СССР был первым правительством, которое официально признало незаконное правительство и отправило туда огромное количество евреев", добавил лидер.

По словам лидера, сионисты с первого дня превратили захваченную Палестину в базу терроризма. "Израиль не государство, а террористическийполигон против народа Палестины и других мусульманских народов. Борьба с этим режимом-кровопийцей – это борьба с насилием, терроризмом и является всеобщим долгом", добавил он.

Аятолла Хаменеи заявил, что Сегодня баланс сил изменился в пользу исламского мира.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что всеобщее сплочение мусульман вокруг Кудса – кошмар для сионистов. "«Сделка века», а затем попытки ряда слабых арабских правительств нормализовать связи с захватническим режимом – тщетные попытки избавиться от этого кошмара. Я решительно заявляю: эти усилия ни к чему не приведут", заметил он.

"Я решительно заявляю <…>движение деградации и исчезновения вражеского, сионистского режима началось и его уже не остановить", указал Верховный лидер.

По его словам, есть два важных фактора, определяющих будущее: первое – продолжение сопротивления внутри Палестины, а второе – международная поддержка палестинских муджахидов. "Все мы должны найти свое место в этом универсальном движении. Это приводит божественному обещанию: «Или же они желают замыслить козни? Но ведь неверующие сами станут жертвой козней», (Коран 52:42) пример из области Конца_Света", добавил он.

"Мир мученикам Сопротивления! Мир мученику шейху Ахмеду Ясину, мученику сайед Аббасу Мусави, мученику Фатхи Шакаки, мученику Имаду Мугния, мученику Абдель Азизу ар-Рантиси, мученику Абу Махди аль-Мухандису и выдающейся личности мучеников Сопротивления мученику Гасему Солеймани", отметил аятолла Хаменеи.

По его словам, священная борьба палестинцев на пути Аллаха и пречистая кровь мучеников Сопротивления смогли в сотни раз увеличить внутреннюю мощь палестинского джихада. Было время, когда палестинский юноша защищался камнями, сегодня он отвечает врагу ракетами способными наносить точечные удары.

"В Коране Палестина и Аль-Кудс названы «Священная Земля». Вот уже не один десяток лет как эта пречистая земля находится под оккупацией самых презренных людей - дьяволы и расисты, которые более 70 лет угнетают хозяев земли посредством убийства, грабежа, пленения и пыток, добавил он.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что все мусульманские народы и правительства несут ответственность и обязательства в вопросе Палестины, но основой борьбы является палестинский народ, и сегодня внутри и за пределами территорий проживает 14 млн. Единство и единая воля этого общества способна свершить великое дело.

"Палестинцы как в Газе, так и в Кудсе, на западном берегу, на тер. 1948 г., в лагерях – все они единое целое и они должны вооружиться стратегией_сплоченности. Все сектора должны защищать друг друга и при оказании давления на них использовать средства, которыми они обладают", указал лидер.

"Баланс сил резко изменился в пользу палестинцев. Сионистский враг, который называл себя «армией, которая никогда не проигрывает», сегодня после 33-дневного опыта в Ливане, 22 и 8-дневного опыта в Газе превратился в «армию, которой никогда не видать победы»", добавил он.

Лидер отметил, что политическое положение сионистского режима привело к 4 выборам в течение 2 лет, его положение, связанное с безопасностью, последовательно терпит поражение, а ширящаяся с каждым днем среди евреев тенденция обратной миграции опозорила этот режим, который много брал на себя.

"Десятки лет назад он установил отношения с Египтом. С тех пор сионистский режим стал более уязвимым. Учитывая такое положение, разве может связь с несколькими слабыми и презренными странами помочь ему", подчеркнул лидер.