Сотрудничество между иранскими и мировыми исследователями выросло на 209%

«Достижения в области исследований и технологий в правительствах 11-го и 12-го созыва, особенно в последние годы, достигли огромного прогресса. Увеличение на 122% количества статей, проиндексированных исследователями страны на веб-сайте Web of Science в 2020 году по сравнению с 2013 годом, привело к тому, что Иран с 69 773 статьями, проиндексированными в этой базе данных, занял 16-е место в мире среди других стран и первое место среди исламских стран», - заявил он.

По его словам, «это продвижение не ограничивалось небольшим количеством статей, и доля страны по количеству лучших статей в мире, то есть по качеству статей, увеличилась с 0,95% в 2013 году до 4,28% в 2020 году, что означает рост на 350% в стране по составлению лучших статей».