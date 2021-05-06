6 мая 2021 г., 19:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84320427
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Российский мусульманский чиновник: День Аль-Кудса исключает возможность забыть о палестинском вопросе

Российский мусульманский чиновник: День Аль-Кудса исключает возможность забыть о палестинском вопросе

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Член Совета муфтиев России (высшее исламское учреждение России) Анар Рамазанов сказал, что инициатива Имама Хомейни, верховного лидера исламской революции, объявить Международный день Кудса, исключает возможность забыть о палестинском вопросе.

«Всемирный день Аль-Кудс, назначенный Имамом Хомейни, верховным лидером исламской революции, исключает возможность забыть о проблеме Палестины и возродил ее», - отметил он.

«Сегодня вопрос о Палестине снова стоит в повестке дня международного сообщества, и большинство людей мира поддерживают справедливое урегулирование вопроса о Палестине», - заявил он.

«Проблема Кудс Шарифа - самая большая проблема в исламском мире, и до тех пор, пока эта проблема не будет полностью решена, мы продолжим наши усилия, чтобы помочь решить ее, и мы никогда ее не забудем», - добавил он.

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