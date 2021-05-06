Российский мусульманский чиновник: День Аль-Кудса исключает возможность забыть о палестинском вопросе

«Всемирный день Аль-Кудс, назначенный Имамом Хомейни, верховным лидером исламской революции, исключает возможность забыть о проблеме Палестины и возродил ее», - отметил он.

«Сегодня вопрос о Палестине снова стоит в повестке дня международного сообщества, и большинство людей мира поддерживают справедливое урегулирование вопроса о Палестине», - заявил он.

«Проблема Кудс Шарифа - самая большая проблема в исламском мире, и до тех пор, пока эта проблема не будет полностью решена, мы продолжим наши усилия, чтобы помочь решить ее, и мы никогда ее не забудем», - добавил он.