Салами: Силы «Кудс» сократили мощь США в регионе

«Искусство Силы Кудса состояло в том, чтобы победить американскую мощь и сократила ее регионе», - сказал он.

«США вынуждены постепенно покидать ближневосточный регион. Сегодня вы видите, что части американского военного террористического подразделения покидают Афганистан, и этот процесс вывода является результатом навязывания воли народов», - заявил он.

«Враги думали, что после мученической смерти Хаджа Касема Сулеймани фронт сопротивления будет ослаблен, в то время как сегодня линия сопротивления Тайиба продолжает бороться. Этот регион ослабляет процесс безопасности США», - отметил он.