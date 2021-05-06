6 мая 2021 г., 16:49
Journalist ID: 2388
News Code: 84320337
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Салами: Силы «Кудс» сократили мощь США в регионе

Салами: Силы «Кудс» сократили мощь США в регионе

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами сказал, что фронтальная дальность боевых действий сил Кудс сократила мощь США в регионе.

«Искусство Силы Кудса состояло в том, чтобы победить американскую мощь и сократила ее регионе», - сказал он.

«США вынуждены постепенно покидать ближневосточный регион. Сегодня вы видите, что части американского военного террористического подразделения покидают Афганистан, и этот процесс вывода является результатом навязывания воли народов», - заявил он.

«Враги думали, что после мученической смерти Хаджа Касема Сулеймани фронт сопротивления будет ослаблен, в то время как сегодня линия сопротивления Тайиба продолжает бороться. Этот регион ослабляет процесс безопасности США», - отметил он.

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