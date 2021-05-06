Российские мусульманские деятели приняли участие в конференции «Кудс Шариф»

В интервью ИРНА российские мусульманские официальные лица и деятели умным назвали название последней пятницы священного месяца Рамадан, день Аль-Кудс, подчеркнув необходимость освободить палестинских мусульман.

«Палестина - священное место для человечества и последователей всех религий, поэтому попытка иудаизировать Иерусалим - это не только оскорбление для мусульман, но и для всего человечества», - сказал глава Центра защиты Иерусалима в России Сергей Бабурин.

Заместитель главы Российского мусульманского духовенства Эльдар Хазрат Аладдинов сказал: «Несомненно, Кудс в сердцах каждого мусульманина и верующего. Кудс - святое место и бьющееся сердце божественных пророков».

«Мы призываем не только последователей ислама, но и последователей всех религий встать на защиту ущемленных прав угнетенного народа и объединить усилия для их освобождения», - сказал заместитель главы Совета муфтиев России Рошан Абьянов.

«Установление мира и справедливости, прекращение оккупации и возвращение палестинцев на родину - главное требование мусульман России, и в конечном итоге это будет сделано», - сказал заместитель муфтия России Демир Мохиуддинов.

Российский востоковед и религиозный мыслитель Фахри Элиасов также сказал: «День Кудс - это день, когда люди мира и искатели свободы мира, особенно мусульмане, преодолевают правду над ложью и побеждают свет над тьмой».

Второй Международный Конгресс Священного Кудса начался в понедельник вечером в Куме с целью празднования Международного дня Кудса и с присутствием национальных и международных деятелей из разных стран.

По данным ИРНА, выступления на конференции будут транслироваться одновременно на персидском, английском и арабском языках. Палестина и права человека, Палестина и уловки сионистского режима с целью оккупации Священного Кудса, резолюции ООН по Священному Кудсу и Палестине, а также Исламская Умма являются одними из наиболее важных тем этой конференции, которые будут обсуждаться.

Ранее секретарь Второго Международного Конгресса Кудс Шариф, касаясь проведения этого конгресса 4 и 5 мая, Хамид Ахмади сказал, что 30 деятелей науки и культуры выступят на этом мероприятии.

«Они из Ирана, Палестины, Малайзии, Индии, Афганистана, Пакистана, Франции, Аргентины, Ирака, Турции, Чили, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Сирии, Великобритании, Канады и Туниса», - сказал он.